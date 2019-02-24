بعد قليل.. انطلاق فعاليات القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

كتب سمير حسنى

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد قليل، أعمال القمة العربية الأوروبية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، بحضورممثلي 50 دولة، حيث تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حالياً على الساحة الدولية ودورها المركزى فى المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، فى تصريحات سابقة ، أنه من المنتظر أن تضم القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوي الرئاسي، سيطرحون على بساط النقاش التحديات التي تواجه الطرفين، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك ملفات النزاعات، والقضية الفلسطينية.