بعثة الاتحاد الإفريقى تراقب فرز الأصوات فى الانتخابات النيجيرية

هناء أبو العز

أكد هيلياماريام ديساليجن بوش رئيس بعثة الاتحاد الإفريقى لمراقبة الانتخابات العامة لعام 2019 فى نيجيريا، دعوته إلى الحفاظ على جو هادئ وسلمى بعد إعلان النتائج، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 84 مليون نيجيرى للتصويت على 119933 وحدة اقتراع.

وقال ديساليجين فى بيان رسمى على موقع الاتحاد الإفريقى، إننا نواصل تشجيع إجراء انتخابات سلمية وشفافة وذات مصداقية، ونتجول لمشاهدة فتح صناديق الاقتراع ومراقبة الساعات الأولى فى مراكز الاقتراع، داعيا جميع أصحاب المصلحة إلى الامتناع عن القيام بأى عمل قد يحرض على العنف وتشجيع جميع الأطراف على استخدام الأدوات القانونية المتاحة لها للتصدى لأية تظلمات قد تكون لديها بعد الانتخابات.

وقد التقى ديسالجن، خلال الأسابيع القليلة الماضية مع مختلف الجهات المعنية بالانتخابات، فى الفترة التى تسبق الانتخابات النيجيرية، وتشمل الأحزاب السياسية، ومجموعة السفراء وبرلمان عموم أفريقيا، والأمم المتحدة، واللجنة الانتخابية المستقلة النيجيرية (INEC)، ورؤساء بعثات مراقبة الانتخابات الدولية الأخرى ، وشبكة ECOWAS للجان الانتخابية، والمعهد الانتخابى من أجل التنمية المستدامة فى إفريقيا (EISA)، والمعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى المستقل (NDI / IRI)، والاتحاد الأوروبى، ومجموعة الكومنولث، والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، ووسائل الإعلام.