بروتوكول تعاون بين محافظة أسيوط والجامعة لتطوير المناطق الصناعية

تشهد جامعة أسيوط، غدا الاثنين، إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة والجامعة والذى يوقعه كل من اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم ، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ولفيف من عمداء الكليات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال الدكتور وائل خير الدين مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة، فى بيان صحفى اليوم، إن بروتوكول التعاون يهدف إلى تعاون المحافظة والجامعة عن طريق وحدة نقل التكنولوجيا فى تطوير المناطق الصناعية وإنشاء وتجهيز المجمعات الصناعية وتسويق المشاريع الصناعية للمستثمرين داخل المحافظة، وقيام الوحدة بدور المطور الصناعى للمناطق الصناعية التى تقع فى حيازة المحافظة.