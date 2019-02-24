بدء التصويت فى الانتخابات البرلمانية بمولدوفا

كيشيناو (أ ش أ)

توجه الناخبون فى مولدوفا اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، التى من المرجح أن تسفر عن تقسيم البلاد بين قوى مؤيدة للغرب وأخرى مؤيدة لروسيا.

وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية أن أكثر من ثلاثة ملايين ناخب لهم حق التصويت فى هذه الانتخابات لاختيار ممثلين عنهم فى البرلمان على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وتشير استطلاعات الرأى إلى أن الحزب الاشتراكى المعارض - الذى يؤيد تعزيز العلاقات مع موسكو - سيفوز بمعظم المقاعد، ولكنه لن يحصل على أغلبية.. ويأتى الحزب الديمقراطى المؤيد للغرب فى المركز الثانى فى حين يحتل المركز الثالث تكتل معارض يقوم بحملة لمكافحة الفساد الراسخ بالبلاد.