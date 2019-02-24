اليوم.. الناخبون فى مولدوفا يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم

كيشيناو (رويترز)

يتوجه الناخبون فى مولدوفا، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات برلمانية من المرجح أن تسفر عن برلمان معلق وتقسيم ذلك البلد الواقع فى شرق أوروبا بين قوى مؤيدة للغرب وأخرى مؤيدة لروسيا .

وتريد الحكومة الحالية تعزيز الاندماج فى الاتحاد الأوروبى وتحذر من حدوث كارثة إذا عادت البلاد إلى دائرة النفوذ الروسى .

وتشير استطلاعات الرأى إلى أن الحزب الاشتراكى المعارض الذى يؤيد تعزيز العلاقات مع موسكو سيفوز بمعظم المقاعد ولكنه لن يحصل على أغلبية. ويأتى الحزب الديمقراطى المؤيد للغرب فى المركز الثانى فى حين يحتل المركز الثالث تكتل معارض يقوم بحملة لمكافحة الفساد الراسخ.