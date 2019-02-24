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الأحد، 24 فبراير 2019 02:28 م
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الوحدة المحلية تزيل حالة تعد على حرم جامعة المنيا

الأحد، 24 فبراير 2019 02:26 م
الوحدة المحلية تزيل حالة تعد على حرم جامعة المنيا إزالة المبنى بجوار حرم جامعة المنيا
المنيا - فريق المحافظات
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تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، جهودها فى تنظيم حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، للحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام، وأرض أملاك الدولة.

قال محمد سيد رئيس المركز، إن الوحدة المحلية أزالت حالة تعدى على أملاك الدولة (حرم جامعة المنيا) عبارة عن مبنى مقام بالأعمدة والخرسانة المسلحة، ومتعدد الطوابق.

وأضاف رئيس المركز أن هذه الحملات تأتى فى إطار التصدى لكل من تسول له نفسه التعدى على حق من حقوق الدولة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية.

 

 

 


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