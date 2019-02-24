video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب التحريات عن مستريح قصر النيل المتهم بالاستيلاء على 50 مليون جنيه

الأحد، 24 فبراير 2019 12:00 ص
النيابة تطلب التحريات عن مستريح قصر النيل المتهم بالاستيلاء على 50 مليون جنيه اموال مستريح - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت نيابة قصر النيل، بسرعة تحريات المباحث فى اتهام مستريح جديد استولى على 50 مليون جنيه من ضحاياه، بزعم بيع فيلات لهم بكمبوند بالمنصورية، كما أمرت النيابة باستدعاء عدد من المجنى عليهم لسماع أقوالهم.

 بدأت القضية بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من 30 مواطنا أفادوا فيه بتعرضهم للنصب، على يد صاحب كمبوند وشركائه بمنطقة المنصورية، حيث دفعوا مبالغ مالية تجاوزت 50 مليون جنيه لحجز وحدات "فيلات".

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم الرئيسى "عماد ع"، صاحب شركة استثمار عقارى وشركائه نصبوا على عشرات المواطنين، بعرض فيلات بكمبوند فى المنصورية بالطريق الصحراوى، وحصل منهم على مقدم تعاقد واكتشف الضحايا أن المتهم كان يحرر عقود بيع الفيلات لأكثر من واحد، فتوجهوا إلى مقر الشركة بميدان التحرير، وألقوا القبض على شريك المتهم الرئيسى والسكرتيرة، وعرضهم على النيابة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مستريح دمياط لجمعه 20 مليون جنيه لتنفيذ حكم حبسه 3 سنوات

مستريح جديد يستولى على 50 مليون جنيه من ضحاياه لبيع كمبوند بالمنصورية

القبض على مستريح تجارة الأعلاف بدمياط مختبئا داخل إحدى الشقق فى الإسكندرية

ضبط مستريح جديد استولى على 700 ألف جنيه من ضحاياه بسوهاج

اخبار الحوادث

مستريح جديد

قصر النيل

عقوبة النصب




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة