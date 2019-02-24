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النائب الأول للرئيس السودانى: توطيد الأمن وتحقيق الاستقرار أولوية المرحلة الراهنة

الأحد، 24 فبراير 2019 09:14 م
النائب الأول للرئيس السودانى: توطيد الأمن وتحقيق الاستقرار أولوية المرحلة الراهنة الرئيس السودانى عمر البشير
أ ش أ
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قال النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف، وزير الدفاع، إن توطيد الأمن وتحقيق الاستقرار يمثل أولوية في المرحلة الراهنة وأنه لا يمكن تحقيقه إلا بوحدة أبناء الشعب وتكاتفهم بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، منوها بأن الحكومة ستعمل خلال المرحلة الراهنة على تهيئة المناخ للعمل السياسي بالبلاد .

 

وأكد ابن عوف - في تصريح عقب مراسم أداء القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأحد بالقصر الجمهوري بالخرطوم- أن التعقيدات الاقتصادية والأزمة التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر ومضاعفة جهود كل السودانيين بمختلف انتماءاتهم، مؤكدا أنهم سيسعون لتحقيق العدل بين الناس ما استطاعوا.

 

ودعا ابن عوف، الإعلام، إلى القيام بدوره الوطني في التبصير بقضايا الوطن وتوحيد طاقات أبنائه حتى تصل البلاد إلى بر الأمان، مؤكدا أن الشباب يمثلون مستقبل البلاد، وعلى الجميع العمل على تحقيق طموحاتهم من خلال تحقيق العدل بينهم.

 


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