المشدد 3 سنوات لعامل وموظف بشركة المياه لحيازتهما هيروين فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالسجن المشدد 3 سنوات على عامل وموظف بشركة المياه، لحيازتهما الهيروين المخدر، صدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 47824 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 13 أكتوبر، عندما تلقي اللواء محمد والي، مدير مباحث الشرقية، إخطارا من العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، يفيد قيام النقيبين أحمد صلاح، وأحمد يسري، معاونا مباحث بلبيس، من ضبط " رضا ع ال " 32 سنة موظف بشركة مياه الشرب، و" سعيد ف ع" 31 سنة عامل مقيمان دائرة المركز، وبحوزتهما 17 لفافة ورقية من مخدر الهيروين.

تم إحالتهما من قبل المستشار خالد صلاح وكيل النيابة العامة، لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.