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المرور يضبط 5173 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأحد، 24 فبراير 2019 10:53 ص
المرور يضبط 5173 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة رجل المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 5173 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات و1890مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 85 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و27 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،79 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 48 دراجة بخارية وسيارة.
 
 
 

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