اللواء كامل الوزير: الرئيس حريص على انتهاء كل المشروعات فى أقل وقت وبأقل تكلفة

أكد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن مصر تحتاج من الجميع أكثر من ذلك، مضيفا: "بلدنا محتاجة مننا أكثر وأكثر وإن كان لينا دور فى ظهور جامعة كندا – مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة للنور دى أقل حاجة نقدمها لبلدنا كلنا".

وأضاف الوزير، بكلمته خلال المؤتمر الصحفى اليوم بجامعة كندا - مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد، "الرئيس له حق يقول "يا كامل المشروع ده عاوزينه يخلص فى أقل وقت" وده راجع من حرصه ورغبته أن كل المشروعات التى يتمنى تنفيذها لمصر تنتهى فى أقل وقت وبأقل تكلفة مالية لأننا معندناش الإمكانيات الضخمة اللى عند الآخرين ولكن بنلاقى ناس محترمين ووطنين من حسن حظنا نضغط عليهم ونقولهم تفتح الجامعة فى العام الدراسى القادم واحنا هنسهل لكم أى حاجة".

وتابع اللواء كامل الوزير، أنه التعليم الجديد بالعاصمة الإدارية نواة التقدم، قائلا: "الإنسان المصرى فى التعليم والجامعات وغيرها لما تتاح له الفرصة ويلاقى مساندة يكسر الصعاب ويعمل المستحيل وأشكر الوزير الدكتور خالد عبد الغفار اتبع سياسات جديدة فى الوزارة أنه يكسر كل القيود والروتين عشان نقدر نجرى وننفذ المشروعات ميكونش سرعة فى التنفيذ فقط لأ ولكن سرعة فى الإجراءات والترخيص ومراجعة البرامج وخلافه أشكره على الجامعات الجديدة وجامعة الجلالة والملك سلمان".

وتابع الوزير: "مش فى التعليم العالى بس اطمئنكوا من خلال معايشتى فى وزارات الحكومة كل الناس عاوزة تشتغل ونحتاج مزيد من الوطنيين أمثال الدكتور مجدى القاضى ونؤكد أننا دائما مع وزير التعليم العالى أن تكون كل الكليات متفاعلة مع مشروعات مصر مثل ندرة المياه ياريت يكون هناك كليات زراعة للزراعة فى الصحراء بماء قليل أو بمياه مالحة ونحتاج كليات للتعدين والبترول والطب وغيرها وكل جامعاتنا تخدم مجتمعنا ومشروعاتنا ليكون لها دور كبير فى تقدم مصر خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة بها 6 جامعات دولية وتابع: "سعيد أن نشاط التعليم هو الذى بدأ فى العاصمة الإدارية الجديدة قبل ما يكون النشاط السكنى فى أكتوبر أو ديسمبر المقبل ويكون لدينا 6 جامعات فى العاصمة الإدارية وهذا مؤشر لأنه الدولة مهتمة بالتعليم قبل أى شئ والتعليم هو قاطرة التقدم والنمو فى الدولة المصرية".