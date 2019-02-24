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اللجنة العليا للانتخابات فى نيجيريا تبدأ فرز أصوات الناخبين ظهر اليوم

الأحد، 24 فبراير 2019 11:24 ص
اللجنة العليا للانتخابات فى نيجيريا تبدأ فرز أصوات الناخبين ظهر اليوم انتخابات نيجيريا
هناء أبو العز
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أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النيجيرية، برئاسة محمد يعقوب أن الساعة الثانية من ظهر اليوم، موعدًا لبدء فرز أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية التى يتنافس عليها أكثر من 70 مرشحا أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد بخارى، و مرشح حزب المعارضة أتيكو أبو بكر.

وتتابع اللجنة العليا للانتخابات النيجيرية، المشكلات التى وقعت فى بعض الولايات التى حدث فيها مشاكل، مثل ولايات لاجوس العاصمة القديمة للبلاد، وولاية ريفاس وهى ولاية الرئيس السابق جودلاك جوناثان، وبعض المقرات الانتخابية فى ولاية كسينا، حيث قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة الانتخابات فى هذه المقار التى حدثت فيها مشكلات اليوم وبعض الأماكن التى تأخر فيها وصول صناديق الانتخابات، وبعد بداية عد الأصوات، تسببت بعض الأحزاب التى ترى أنها لم تنل شيئًا فى هذا المقر، فى إثارة المشكلات وتوقف عد الأصوات ولذلك سيعاد أماكن الانتخابات والأماكن التى توقف فيها عد الأصوات.

كما أشارت اللجنة العليا للانتخابات، نجاح  قارئ البطاقة الذكية فى إثبات كفاءته من خلال المصادقة الناجحة على جميع المرشحين الرئاسيين بين الملايين من الناخبين الآخرين فى غضون فتره قصيرة فى وحدات الاقتراع الخاصة بهم فى جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن عدد من السياسيون المزعومين بالمكتب الوطنى للانتخابات فى منطقة أورايد الحكومية المحلية بولاية أوسون ، أضرموا النيران بجميع صناديق الاقتراع، وتقول التقارير إنهم أطلقوا النار لإخافة مسؤولى اللجنة وعملاء الحزب قبل الاستيلاء على صناديق الاقتراع، وبطاقات الاقتراع المطبوعة بالإبهام وإشعال النار فيها.

 


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