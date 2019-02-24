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الأحد، 24 فبراير 2019 09:31 م
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القمة العربية الأوروبية.. قضايا شاملة وتطلعات تاريخية (فيديوجراف)

الأحد، 24 فبراير 2019 09:30 م
القمة العربية الأوروبية.. قضايا شاملة وتطلعات تاريخية (فيديوجراف) القمة العربية الأوروبية
إعداد محمد الشرقاوى
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تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت القمة العربية الأوروبية، أعمالها اليوم وتستمر حتى غد الاثنين، بمدينة شرم الشيخ، بهدف مزيد من التعاون وتطوير العلاقات بين العرب والأوروبيين.

وتتناول القمة ملفات هامة نستعرضها فيما يلي...

أهم الملفات أمام القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

- القضية الفلسطينية

بحث سبل التوصل إلى سلام شامل وعادل

- تعزيز التعاون الاقتصادى والثقافى

بهدف مزيد من الترابط والتواصل

- سياسة الهجرة واللجوء

أبرز التحديات التى تربط الإقليمين

- مكافحة الهجرة غير الشرعية

ينوى المشاركون فتح نقاش واسع حولها لأهميتها

- التعاون الأوروبى الأفريقي

يأتى ذلك فى وقت تترأس فيه مصر الاتحاد الأفريقي

- مكافحة الإرهاب

أبرز التحديات المشتركة بين العرب وأوروبا

- النزاعات فى المنطقة

يناقش القادة آليات تحقيق استقرار فى المنطقة

 

 


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القمة العربية الأوروبية

قمة شرم الشيخ

قمة الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي

الجامعة العربية

جامعة الدول العربية

الاتحاد الاوروبي

قمة العرب واوروبا

التبادل التجاري

جهود مكافحة الإرهاب

الهجرة غير الشرعية

القضية الفلسطينية

الملف الليبى

شرم الشيخ

مدينة السلام

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السيسي

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