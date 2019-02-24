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القبض على سباك وحلاق و7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الأحد، 24 فبراير 2019 09:54 م
القبض على سباك وحلاق و7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام القبض على سباك وحلاق و 7 عاطلين  بحوزتهم أسلحة بيضاء  بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "سعيد.ط.ذ"، 30 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "ذياد.ا.م" ، 19 عاما، سباك مقيم عرايشية مصر بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "رمضان.م.س" ، 29 عاما، عاطل، مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض"سكين"، والمتهم "عبد الرحمن.م.ع"، 31 عاما، عاطل مقيم الزقازيق شرقية بحوزته سلاح ابيض"كتر"، والمتهم "محمود.م.م"، 24 عاما، حلاق مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "مصطفى.ب.م"، 28 عاما، عاطل مقيم الشعراء دمياط بحوزته سلاح ابيض"سكين"، والمتهم "محمد.م.ا"، 36 عاما، عاطل، مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض"سكين"، والمتهم "عبدالرحمن.ا.ي" ، 20 عاما، عاطل، مقيم أبوعطوة، دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "عبدالعزيز.ا.ا"، 30 عاما، عامل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح أبيض"مطواه".
 
بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.
 
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

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