الفريق مهاب مميش : عبور54سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 54 سفينة، بحمولة 3.1مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة 1.3 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم المملكة المتحدةCMA CGM MARCO BOLLA بحمولة 180 ألف طن، قادمة من مالطا، ومتجهة إلى السعودية .

وعبرت 33 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و800ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات السنغافوريةALLA CHANGI ، بحمولة 176 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى فرنسا