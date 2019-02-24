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العاهل السعودى يطالب بموقف دولى موحد للتصدى للتدخلات الإيرانية بالمنطقة

الأحد، 24 فبراير 2019 06:17 م
العاهل السعودى يطالب بموقف دولى موحد للتصدى للتدخلات الإيرانية بالمنطقة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب محسن البديوى
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أكد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، على أهمية وضرورة الحل السياسى للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، كما أكد على أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم الشرعية اليمنية.

 

وحمل العاهل السعودى، خلال كلمته بالقمة العربية الأوروبية، تحت شعار "فى استقرارنا نستثمر"، الميلشيات الحوثية الإرهابية الانقلابية المدعومة من إيران مسئولية الوضع فى اليمن، مطالبًا المجتمع الدولى تحميل الميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران المسئولية عن الوضع القائم فى اليمن وإدانة ما تقوم من إطلاق الصواريخ الإيرانية الصنع لمنشأت التحالف والمدن السعودية التى بلغ عددها أكثر من 200 صاروخ.

 

وأضاف سلمان، أنه يجب وجود موقف دولى موحد للتصدى للتدخلات الإيرانية، ودعم الحكومة اليمنية الشرعية، مع دعم الحل السياسى للأزمات التى تمر بها المنطقة العربية، مثمنًا الجهود الأوروبية الداعية لذلك، معربًا عن أمله فى نجاح القمة العربية الأوروبية، فى المساعدة على إيجاد حلول للقضايا والمشكلات وخاصة قضايا اللاجئين والمهاجرين والنازحين.

 

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت مساعدات تتجاوز 35 مليار دولار لأكثر من 80 دولة فى مجالات إنسانية وخيرية وتنموية.

العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز (2)
 
العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز (3)
 
العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز (1)
 

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