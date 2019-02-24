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الشرطة الصومالية تعتقل شخصين مشتبه بهما فى حادث اغتيال نائب صومالى

الأحد، 24 فبراير 2019 03:08 م
الشرطة الصومالية تعتقل شخصين مشتبه بهما فى حادث اغتيال نائب صومالى الشرطة الصومالية ـ صورة أرشيفية
مقديشيو (أ ش أ)
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اعتقلت الشرطة الصومالية اليوم الأحد، شخصين للاشتباه بهما فى التورط فى حادثة اغتيال "المشرع " الصومالى البارز - عثمان بوكور - داخل سيارته فى العاصمة (مقديشو ) .

ونقلت إذاعة شابيلى " المحلية عن قائد الشرطة عبد الله حسن بريس، قوله، إن الشرطة تمكنت من مصادرة السيارة المشتبه استخدامها فى الحادث .

ودعا المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الشرطة من أجل تعزيز الأمن فى العاصمة.

وكانت "حركة الشباب الصومالية " المتطرفة، قد أعلنت أمس أن مسلحيها نفذوا عملية اغتيال بوكور - الذى يعد أقدم عضو برلمانى

فى الحكومة الصومالية، كما شغل منصب نائب رئيس البرلمان الصومالي.

 


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