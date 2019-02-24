السفير البولندى : بدء رحلات مباشرة بين وارسو والقاهرة العام المقبل

كتبت آمال رسلان

عقد المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحة، اجتماعا مع ميهاو وابيندا سفير بولندا بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجال السياحة، ومناقشة سبل دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق البولندية.

واستهل رئيس الهيئة اللقاء بالترحيب بالسفير البولندى بالقاهرة، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط بين مصر وبولندا ، علي كافة الأصعدة وخاصة علي مستوى العلاقات السياحية.

أعرب السفير البولندى، عن تفاؤله بزيادة الحركة الوافدة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً علي ضرورة العمل المشترك لإعادة الحركة السياحية من بولندا إلي مصر إلي سابق عهدها، لافتا إلى ملف تشغيل رحلات مباشرة من وارسو إلي القاهرة بحلول شتاء 2020، لتصل من 4 إلي 5 رحلات أسبوعية، موضحا أن هناك بالفعل رحلات شارتر من المدن البولندية المختلفة إلي كل من شرم الشيخ والغردقة.

وأشار المهندس أحمد يوسف ، إلى أهمية السوق البولندية بالنسبة للسياحة المصرية حيث كانت أحد أهم الدول المصدرة للسياحة إلي عام 2010، آملا أن تشهد أعداد السائحين البولنديين الوافدين إلى مصر زيادة خلال الفترة المقبلة.

كما تحدث رئيس الهيئة عن حرص الوزارة على تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، والاستعانة بالآليات الترويجية الحديثة لرفع معدلات الحركة السياحية القادمة من السوق البولندية، وتعريف السائح البولندي بالمقاصد السياحية المتميزة في مصر خاصةً في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات سياحية تضعها في مكانة تنافسية بين الدول السياحية.