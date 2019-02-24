السجن 7 سنوات لعاطل متهم بانتحال صفة وسرقة شقة طلاب اجانب بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف بمعاقبة عاطل بالسجن 7 سنوات لاتهامه بانتحال صفة شرطية وسرقة شقة يقطنها طلاب يحملون جنسية دولة عربية بالجيزة.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين عصام منير خليل، ووليد أبو المعاطي، وسكرتارية محمد حمادة.

كشفت التحقيقات أن المتهمان "أحمد.ع"، و"أحمد.ر"، اقتحما شقة يقطنها طلاب قطريين الجنسية، وانتحلا صفة رجال شرطة، واستولوا علي متعلقاتهم الشخصية بعدما هددوهما بسلاح نارى كان بحوزتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم الأول وأحيل للمحكمة وأصدرت حكمًا بحبسه، وفور القبض على المتهم الثانى وعرضها على جهات التحقيق واحالته للمحكمة، صدر قرار المحكمة سالف الذكر.