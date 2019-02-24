السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بالشروع فى سرقة مواطن بالسيدة زينب

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم فاروق.ش بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالشروع فى سرقة مواطنة بالسيدة زينب.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكرى الملقب، وعضوية المستشارين ناصر بربرى وسعيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهم فاروق.ش، عاطل، تهمة الشروع فى سرقة المجنى عليه "محمد.ا" بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن أبصره يترجل منفردا فقام بتوقيفه وطلب أمواله، فأبى المجنى عليه، فقام المتهم بتهديده بسلاحه الأبيض وشل حركته، واستولى على منقولاته بتلك الطريقة القسرية.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح قها قانونا.