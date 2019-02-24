الرئيس الفرنسى: الزراعة فى الاتحاد الأوروبى مهددة بسبب الانقسامات الداخلية

باريس أ ش أ

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، السبت، إن الزراعة فى الاتحاد الأوروبى مهددة بسبب الانقسامات الداخلية والكتل التجارية المنافسة.

ودعا ماكرون - فى كلمته خلال افتتاح معرض فرنسا السنوى للزراعة حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - إلى توفير ميزانية كبيرة للدفاع عن أهداف الاتحاد الأوروبى تجاه جودة الطعام والحماية البيئة.

وأشار ماكرون إلى حتمية إبقاء الاتحاد الأوروبى لميزانيته الزراعية كما هى "دون أن تقل يورو واحد"، مسلطا الضوء على تأثر الزراعة باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وذكرت "يورونيوز" أن فرنسا تمتلك أكبر إنتاج زراعى فى أوروبا والمستفيدة الأولى من "السياسة الزراعية المشتركة" داخل الاتحاد الأوروبي، والتى سيتم مناقشتها فى وقت لاحق من العام الجارى فى ظل خروج بريطانيا من الاتحاد.

يشار إلى أن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى سيقلص من ميزانية الزراعة فى الاتحاد الأوروبي، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية العام الماضى بتخفيض ميزانية الزراعة بنسبة 5% فى الفترة بين عامى 2021 وحتى 2027 إلى 365 مليار يورو.