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الداخلية تعالج المواطنين بالمجان.. وتؤكد: نُعلى قيم حقوق الإنسان

الأحد، 24 فبراير 2019 12:39 م
الداخلية تعالج المواطنين بالمجان.. وتؤكد: نُعلى قيم حقوق الإنسان علاج الموطنين بالمجان-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" ) الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
 
تم استقبال الحالات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءاً، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات المختلفة.
 
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة..لاسيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
 
 
 
 

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