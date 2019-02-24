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الحوثيون ينسحبون من ميناءين فى اليمن غدا بموجب اتفاق للسلام

الأحد، 24 فبراير 2019 02:57 م
الحوثيون ينسحبون من ميناءين فى اليمن غدا بموجب اتفاق للسلام الميليشيات الحوثية
رويترز
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قالت مصادر فى الأمم المتحدة ومصادر يمنية إن الحوثيين المتحالفين مع إيران وافقوا على الانسحاب من ميناءين غدا الاثنين فيما سينفذون الانسحاب من ميناء الحديدة الرئيسى فى وقت لاحق بالتزامن مع تقهقر قوات يدعمها التحالف العربى عن أطراف المدينة.

وقالت 3 مصادر إن القوات الحوثية ستنسحب 5 كيلومترات من ميناءى الصليف، المستخدم للحبوب، ورأس عيسى، المستخدم للنفط، باعتبار ذلك خطوة أولى تم الاتفاق عليها مع الحكومة المعترف بها دوليا.

وأضافت أن انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وانسحاب القوات المدعومة من التحالف لمسافة كيلومتر عن ضاحية الكيلو 7 الشرقية فى المدينة سيتم كخطوة ثانية.

وقال وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى وهو كبير مفاوضى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن إعادة الانتشار المبدئية للحوثيين يجب أن تخضع للتحقق منها قبل المضي قدما في باقي الإجراءات وفتح الممرات الإنسانية.

 

 

 


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