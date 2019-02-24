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الأحد، 24 فبراير 2019 01:09 ص
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الحزب الحاكم ببولندا يتعهد بمزيد من الاستحقاقات حال فوزه فى الانتخابات البرلمانية

الأحد، 24 فبراير 2019 01:02 ص
الحزب الحاكم ببولندا يتعهد بمزيد من الاستحقاقات حال فوزه فى الانتخابات البرلمانية اقتراع _ صورة أرشيفية
وارسو /أ ش أ/
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تعهد زعيم الحزب الحاكم ببولندا ياروسلاف كاتشينسكى، بتوفير مزيد من الاستحقاقات الاجتماعية الخاصة بالأسر التى تعول أطفال، فى حالة فوز حزبه فى الانتخابات البرلمانية الوطنية المقرر إجراؤها فى البلاد العام الجاري.

ووعد كاتشينسكى - خلال اجتماع الحزب الذى عُقد اليوم السبت، حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - بتوسيع نطاق الاستحقاقات الأسرية لتغطى كل طفل داخل الأسرة، وإلغاء الضرائب على الموظفين الشباب، بالإضافة إلى مزيد من المدفوعات للمتقاعدين، مشيرا إلى تحديث البرنامج الاجتماعى التابع لحزبه "القانون والعدالة" الذى يحظى بأعلى دعم اجتماعى على الإطلاق منذ فوزه بالسلطة فى عام 2015.

ولفتت (فوكس نيوز) إلى أن استطلاعات الرأى تظهر أن الحزب قد يخسر أمام معارضة موحدة فى انتخابات البرلمان الأوروبى المقرر إجراؤها فى شهر مايو المقبل أو أمام الانتخابات البرلمان الوطنى المقررة فى وقت لاحق من العام الجاري.

 


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