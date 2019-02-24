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الثلاثاء.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالدقهلية لمدة 10ساعات

الأحد، 24 فبراير 2019 11:40 ص
الثلاثاء.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالدقهلية لمدة 10ساعات انقطاع المياه - ارشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه عن مناطق " مدينة المنزلة وقراها ـ الفرسات ـ الجديدة ـ الطويل ـ القشطة ـ الضهير ـ الجماملة ـ النسايمة ـ مدينة المطرية"، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26-2-2019 من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 5 عصراً، نظراً لأعمال الصيانة الدورية وغسيل وتطهير الخزانات بمرفق مياه المطرية بالمنزلة .
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى أنه سيتم توفير  سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

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انقطاع المياه

محافظه الدقهليه

شركات المياه




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