الثلاثاء.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالدقهلية لمدة 10ساعات

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه عن مناطق " مدينة المنزلة وقراها ـ الفرسات ـ الجديدة ـ الطويل ـ القشطة ـ الضهير ـ الجماملة ـ النسايمة ـ مدينة المطرية"، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26-2-2019 من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 5 عصراً، نظراً لأعمال الصيانة الدورية وغسيل وتطهير الخزانات بمرفق مياه المطرية بالمنزلة .

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.