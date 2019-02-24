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التدخل السريع ينقذ سيدة ويودعها مركز حماية المرأة بالإسكندرية

الأحد، 24 فبراير 2019 05:59 م
التدخل السريع ينقذ سيدة ويودعها مركز حماية المرأة بالإسكندرية التدخل السريع ينقذ سيدة وإيداعها مركز حماية المرأة المعنفة بالإسكندرية
كتب مدحت وهبة
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تعامل فريق التدخل السريع بالإسكندرية ، مع حالة سيدة في العقد الثالث من عمرها ، وإيداعها مركز حماية المرأة المعنفة،  بناء على شكوي تلقاها الفريق بوجود سيدة عثر عليها احد المواطنين في حالة اعياء شديد ونقلها إلي أحد المستشفيات.

وتواصل المواطن مع الفريق فتم نقلها من المستشفي بعد تلقي العلاج اللازم لها الي مركز حماية المرأة المعنفة بالمنشية  لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية اللازمة وتبين أن المواطنة من القاهرة وتدعي علياء ولا يوجد معها أوراق ثبوتية..

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي قد تعاملت مع 5283حالة لأشخاص بلا مأوى على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة منذ بدء الحملة

 

 


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التدخل السريع

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الإسكندرية




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