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"البارود" قرية هزمت الأسطول الفرنسى فى قنا وتتمنى إنشاء متحف عنها

الأحد، 24 فبراير 2019 12:00 ص
"البارود" قرية هزمت الأسطول الفرنسى فى قنا وتتمنى إنشاء متحف عنها أحد اهالى القرية
قنا - وائل محمد
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قرية البارود إحدى القرى التى سطرت تاريخ محافظة قنا، وقدمت العديد من الشهداء الذين دافعوا عن القرية، وكتب على أيديهم تخليداً لملحمة انتصر فيها أهالى نجع البارود على الأسطول الفرنسى فى معركة تاريخية سقطت فيها العسكرية الفرنسية بأسلحتها الحديثة وعتادها والتى كانت تمثل قوة كبيرة، و شارك فيها الجميع رجال وسيدات من كل القبائل لإفساد مخطط احتلال محافظات الجنوب فى ذلك الوقت.

البحث عن تخليد موقعة قرية "البارود" يشغل أذهان الجميع الصغير قبل الكبير، خاصة أن تلك الذكرى سطرت ملحمة كبيرة، شارك فيها الجميع حينما قرر نابليون القائد الفرنسى غزو محافظات الصعيد للقضاء على المماليك المعتصمين في الصعيد والتى بدأها الأسطول الفرنسى بتوجيه ضربات عسكرية للمنطقة، وخططوا للسيطرة على الجنوب بالكامل لكن أهالى قرية البارود لقنوهم درسا قاسيا وتمكنوا من إغراق الأسطول الذى كان يحمل العدة والعتاد من أسلحة وبنادق وبارود وقنابل وخناجر.

ممدوح عبد الراضى أبو زيد أحد أبناء قرية البارود، مشغول دائما بتخليد ذكرى أجداده ويجلس مع كبار القرية للحديث عن كل ما يتعلق بموقعة البارود من روايات، وقصص فى محاصرة ذلك الأسطول، والتخطيط لعملية المباغتة التى نفذها الأجداد، وكيفية التخطيط للمعركة تلك الخطة التي وضعت في مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى.

وقال ممدوح لـ"اليوم السابع"، إن فكرة تخليد موقعة البارود والبحث عن كل ما يتعلق بها ليس أمرا سهلا، فى عملية كيف سطر أهالى القرية ملحمة على الجزيرة التى منها بدأت شرارة  المعركة، والتى تمت فى البداية باستخدام قوارب صغيرة، وأخشاب للوصول للأسطول أثناء مروره على القرية والهجوم عليه، وإغراقه وقتل الجنود الذين فروا فى الزراعات عن طريق السباحة فى نهر النيل للفرار من ملاحقة الأهالى لهم.

وأضاف أن ما حدث فى البارود دفع العديد من الشباب للبحث عن أى شىء يتعلق بتفاصيل المعركة والأسلحة التى كانت تستخدم وفى فترة الصيف يذهب شباب القرية إلى الجزيرة التى نفذت منها عملية الهجوم والموجودة فى منتصف النيل للاستحمام والاستجمام، وكنا نقوم بعمليات غطس فى المكان الذى شهد الواقعة، وكان عندى شغف للحصول على شىء من بقايا المعركة، وكان هذا يتطلب الغطس لمسافة أبعد ولكن المياه العذبة دائما مظلمة.

واختتم "ممدوح" حديثه، أنه فى إحدى المرات عثر على خنجر من بقايا جنود الاحتلال الفرنسى ومدون عليه عبارات وكلمات باللغة الفرنسية فأخذه ونظفه، وطالبنا بإجراء مسح شامل حول الجزيرة بواسطة غطاسين للبحث عن أشياء تراثية تتحدث عن المعركة، كما عثرت على بقايا بندقية لكنها تآكلت بسبب المياه، وقرية البارود مهملة رغم أنها سطرت تاريخا لمحافظة قنا، ونتمنى إنشاء متحف يجمع كل الوثائق التاريخية عن هذه المرحلة.

 
2 حكايات عن قرية الباروود التى شهدت غرق الاسطول الفرنسى
 حكايات عن قرية الباروود التى شهدت غرق الاسطول الفرنسى

 

 
4 جزيرة البارود التى شهدت المعركة بقنا
 جزيرة البارود التى شهدت المعركة بقنا

 

5 خنجر من بقايا موقعة قرية البارود بقنا
 خنجر من بقايا موقعة قرية البارود بقنا

 

 

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