افتتاح معرض منتجات المرأة السيناوية بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

افتتحت اليوم سعدية محمد مدير تضامن شمال سيناء، المعرض السادس لمنتجات المرأة السيناوية فى قاعة حقوق المرأة بحى المساعيد غرب العريش.

شارك فى افتتاح المعرض، المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، وقيادات مديريات الخدمات ورؤساء الجمعيات بشمال سيناء.

ويقام المعرض للسنة السادسة على التوالى، ويستمر لمدة أسبوع، بمشاركة سيدات سيناء بإنتاجهن فى المنازل من مشغولات مطرزة وأثواب، ومنتجات لمنافذ تجارية خاصة بهن دعما لمشروعاتهن.

كما شارك فى المعرض، جمعيات اهلية وأندية الصحة، ومديرية الزراعة ومديرية القوى العاملة.

وشملت المعروضات منتجات تباع بأسعار الجملة للجمهور، وتنوعت بين منتجات غذائية، ومخللات وخضروات، ومفروشات، ومشغولات هاند ميد، ومطرزات .



معرض منتجات المرأة بالعريش



معرض منتجات المرأة بالعريش (2)



معرض منتجات المرأة بالعريش



معرض منتجات المرأة بالعريش