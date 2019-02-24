ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحا عدد 7.60 نقطة ليصل إلى مستوى 8555.08 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 3.1 مليون سهم بقيمة 68.1 مليون ريال، وارتفعت أسهم 50 شركة، فيما تراجعت 21 شركة.

وارتفع 13 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.17%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.16%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%.