اجتماع بالجامعة العربية غدا لدراسة أوضاع اللاجئين فى الدول الأعضاء

(أ ش أ)

يبدأ غدا بمقر الأمانة العامة لجامعة الجول العربية، الاجتماع السادس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لدراسة "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين فى الدول العربية"، بدعوة مشتركة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وذلك على مدى يومين.

وصرح الوزير مفوض ياسر عبد المنعم مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بأن الاجتماع سوف يستكمل مناقشة مشروع مواد الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين فى الدول العربية، ويأتى تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (1137- د34) الصادر بتاريخ 22/11/2018، والذى نص فى فقرته الثانية على "عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية للنظر فى الوضعية القانونية للاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية".

وأضاف أن تشكيل هذه اللجنة يندرج فى سياق جهود جامعة الدول العربية لتفعيل وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، نظراً لما تمتلكه من أهمية قصوى فى الوقت الراهن للتصدى لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما تشكله من خطوة مهمة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعى للملايين من أبناء أمتنا العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.

وستشارك فى الإجتماع وفود من الدول العربية والبرلمان العربى.