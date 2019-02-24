video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اتحاد الطلاب: تفاعل كبير على مقترح جدول الثانوية.. والتعديل فى مواد علمى رياضة

الأحد، 24 فبراير 2019 01:09 م
اتحاد الطلاب: تفاعل كبير على مقترح جدول الثانوية.. والتعديل فى مواد علمى رياضة امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
قال فيصل عمر، أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، إن هناك تفاعل كبير حول استطلاع رأى طلاب الثانوية العامة على مقترح جدول الامتحان منذ إعلانه الخميس الماضى.
 
وأضافت أمين اتحاد الطلاب فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الاتحاد مستمر فى تلقى أراء الطلاب حول الجدول وترتيب المواد حتى مساء غدا الاثنين، مؤكدا أن الصفحة الرسمية للاتحاد تلقت أكثر من 1500 تعليق حول الجدول من الطلاب منذ الأمس.
 
وأوضح أمين اتحاد الطلاب، أن هناك حالة رضى من قبل طلاب علمى علوم على الجدول تصل إلى 98%، وأيضا طلاب الشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن المشكلة فى بعض المواد الخاصة بطلاب شعبة العلمى رياضة وسوف يتم عرض مطالبهم على وزارة التربية والتعليم، موضحا أن الاتحاد هو صوت الطلاب الحقيقى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مقترح جدول الثانوية العامة 2019، على أن تبدأ الامتحانات يوم 9 يونيو المقبل وتنتهى 1 يوليو القادم.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو معلوماتى.. مقترح التعليم لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019

10 معلومات عن رأى طلبة الثانوية فى الجدول المقترح للامتحانات.. تعرف عليها

التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

اخبار اليوم

اخبار التعليم

جدول الثانوية العامة 2019

مقترح جدول الثانوية العامة 2019

اخبار مصر




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة