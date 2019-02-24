اتحاد الطلاب: تفاعل كبير على مقترح جدول الثانوية.. والتعديل فى مواد علمى رياضة

كتب محمود طه حسين

قال فيصل عمر، أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، إن هناك تفاعل كبير حول استطلاع رأى طلاب الثانوية العامة على مقترح جدول الامتحان منذ إعلانه الخميس الماضى.

وأضافت أمين اتحاد الطلاب فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الاتحاد مستمر فى تلقى أراء الطلاب حول الجدول وترتيب المواد حتى مساء غدا الاثنين، مؤكدا أن الصفحة الرسمية للاتحاد تلقت أكثر من 1500 تعليق حول الجدول من الطلاب منذ الأمس.

وأوضح أمين اتحاد الطلاب، أن هناك حالة رضى من قبل طلاب علمى علوم على الجدول تصل إلى 98%، وأيضا طلاب الشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن المشكلة فى بعض المواد الخاصة بطلاب شعبة العلمى رياضة وسوف يتم عرض مطالبهم على وزارة التربية والتعليم، موضحا أن الاتحاد هو صوت الطلاب الحقيقى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مقترح جدول الثانوية العامة 2019، على أن تبدأ الامتحانات يوم 9 يونيو المقبل وتنتهى 1 يوليو القادم.