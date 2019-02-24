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الأحد، 24 فبراير 2019 03:58 م
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إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان فى إنقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف الشرقى

الأحد، 24 فبراير 2019 03:32 م
إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان فى إنقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف الشرقى حادث تصادم - أرشيفية
ينى سويف أيمن لطفى
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أصيب 6 أشخاص، بينهم طفلان، اليوم، فى إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى "الجيش - ببنى سويف"، وتم نقل خمسة منهم إلى مستشفى الجامعة بعد رفض عجوز ركوب سيارة الإسعاف.
 
وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطارا من نائبه اللواء عاطف سلامة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي رقم "ه و ج 2814" بالاتجاه القبلى، بالقرب من مدخل سنور، ونتج عن الحادث إصابة كل من "إسراء أحمد عماره" ، 26 سنة سوهاج، اشتباه ما بعد الارتجاج، "صباح بدوي أحمد" 53 سنة سوهاج، اشتباه ما بعد الارتجاج، "رقية فتحي محمد" 5 سنوات سوهاج جروح وسحجات، "محمد فتحي محمد" ثلاث سنوات، جروح وسحجات بالجسم، "فتحي محمد أحمد" 35 سنة سوهاج، جروح وسحجات بالجسم، "محمد أحمد علي" 70 سنة، رفض النقل إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .
 
 

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