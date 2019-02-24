إصابة 11 عاملا فى حادث انقلاب سيارة بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

بورسعيد السيد فلاح - محمد فرج

شهد طريق بورسعيد الإسماعيلية، منذ قليل، حادث إنقلاب سيارة ربع نقل كانت محملة بأشخاص عمال بالكيلو 21 جنوب بورسعيد بالقرب من شركة الكهرباء، وأسفر الحادث، عن إصابة 11 شخصا من أفراد عمال إحدى الشركات، ومن مقيمى محافظة الشرقية، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإخلاء الموقع من المصابين.

وفى سياق متصل، استقبلت مستشفى بورسعيد العام جميع المصابين، وبدأ الفريق الطبى المكون من الجراحة والعظام والعناية المركزة، بمشاركة فريق التمريض، بفرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية الأولية اللازمة.

وبالفحص المبدئى، تبين أن جميع الحالات تعانى من جروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم، وكدمات وسحاجات شديدة، من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعانى من اشتباه كسر بالفقرات القطنية، ولا يوجد حالات وفاة، والحالة العامة مستقرة لجميع الحالات، وهم الآتى أسماؤهم "السيد محمد أحمد" 40 سنة، اشتباه كسر بالفقرات القطنية، و"فتحى محمد عبد الحميد" 46 سنة، و"عبد الحميد فتحى محمد" 20 سنة و"محمد صالح عطية" 30 سنة، و"أحمد سامر حسن" 20 سنة، و"منتصر محمد القطن" 20 سنة، و"محمود رجب احمد" 19 سنة، و"محمد محمود حامد" 20 سنة، و"محمود السيد أحمد" 30 سنة، و"محمد حامد محمود حامد" 40 سنة، و"حامد إبراهيم متولى" 27 سنة.