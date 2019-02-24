إجراءات جديدة للتيسير على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة

كتب عبد الحليم سالم

​أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار رقم 138، بشأن تبسيط إجراءات وقواعد الفحص المالي المسبق للشركات، المتداول أسهمها في البورصة المصرية، والبنوك المصرية والشركات التى يراقب على حساباتها الجهاز المركزى للمحاسبات ويعد تقرير على قوائمها المالية، وذلك لخدمات (زيادة/ استكمال زيادة) رأس المال من خلال تعديل إجراءات الخدمة وتنميطها على أن يكون زمن أداء الخدمة يوم واحد.

​كما أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم 25، الذى تهيب فيه بالمساهمين في الشركات ممارسة حقوقهم، كمستثمرين بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وممارسة حق التصويت على القرارات لما للجمعيات من دور رقابي يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية ويضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح.

و​يأتي ذلك فى إطار رغبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين وتقديم خدمات متطورة ومتميزة ومنمطة لأداء العمل.