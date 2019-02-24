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أول اجتماع رسمى للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالعلمين الجديدة

الأحد، 24 فبراير 2019 10:51 م
أول اجتماع رسمى للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالعلمين الجديدة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج
الإسكندرية أسماء على بدر
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عقد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج أول اجتماع رسمى من داخل مكتبه بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة العلمين الجديدة، وشهد الاجتماع حضور أعضاء مراكز المسئولية بالأكاديمية، تتضمن الاجتماع مناقشة اخر مستجدات الوضع من موقع فرع الأكاديمية الجديد.

واطلع رئيس الأكاديمية على التطورات فى المبانى والتجهيزات الخاصة بفرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة من خلال تقرير عن مراحل تقدم المشروع والموقف التنفيذى حتى اليوم.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن خالص شكره وتقديره لكل كم ساهم فى انجاز ذلك العمل من اجل خروج فرع العلمين الجديدة للنور.

فى الوقت نفسه تفقد رئيس الأكاديمية موقع فرع العلمين الجديدة ومبنى كلية النقل البحرى، كما اطمئن على أحوال المهندسين والعاملين بموقع الفرع الجديد مشيدا بجهودهم وعملهم المتواصل ليل نهار من اجل ظهور هذا الصرح العلمى على أرض العلمين الجديدة.

ولفت الدكتور عبد الغفار إلى أن هناك اكثر من 2000 عامل ومهندس يواصلون الليل بالنهار خلال 24 ساعة على مدى أيام الأسبوع حتى يتم تسليم الفرع الجديد فى الموعد المتفق عليه.

 


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