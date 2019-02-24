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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 24 - 2 -2018

الأحد، 24 فبراير 2019 06:35 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 24 - 2 -2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 24-2-2018.
 

إيقاف تداول 3 شركات

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ليسيكو مصر، العربية لمنتجات الألبان، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.
 

البورصة تخسر 9.1 مليار جنيه

 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 827.113 مليار جنيه.
 
 
       
وبلغ حجم التداول على الأسهم 184 مليون ورقة مالية بقيمة 527 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.67% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.64%، والعرب على 6.69% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.05%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 724 ألف جنيه، 17.8 مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 27 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 14955 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2448 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% عند مستوى 18874 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 714 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1803 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 490 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 112 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

   

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

 
- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 4.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.65%
 
 
- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 25.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.05%
 
 
- مجموعة عامر القابضة بسعر إغلاق 0.947 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.41%
 
 
- شارم دريمز للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 4.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.80%
 
 
- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 54.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.39%
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- بنك قطر الوطنى الأهلى بسعر إغلاق 43.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.86%
 
 
- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.82%
 
 
 - جى بى اوتو بسعر إغلاق 5.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.75%
 
 
 
- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 6.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.49%
 
 
 
- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر  إغلاق 6.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.10%
 
 
 

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