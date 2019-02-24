أجهزة الأمن الليبية تحرر مواطنا مصريا من قبضة مسلحين فى مدينة أوبارى

كتب : أحمد جمعة

نجحت أجهزة الأمن فى مدينة سبها الليبية صباح اليوم الأحد، من تحرير مواطن مصرى كان قد اختطف قبل شهرين على يد مجموعة مسلحة فى مدينة أوبارى، وذلك بعد أن داهمت مقر العصابة الذى كان عبارة عن منزل يقع بالقرب من جزيرة المعهد الصحى بالمدينة.

وقال مدير جهاز البحث الجنائى فى مدينة سبها الرائد مختار على السائح أن المختطف واسمه ضياء الدين زهير عبدالحميد من سوهاج بصعيد مصر، ودخل ليبيا قبل ثمانى سنوات ويعمل فى مجال تجارة الملابس ببلدة الحطية بالقرب من مدينة أوبارى جنوب ليبيا.

وأكد السائح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الأحد، أن الاختطاف وقع من محل إقامة المواطن المصرى دون أن تتوصل الجهات الأمنية المحلية لمكانه، مضيفا أن أجهزة التحرى فى سبها تابعت القضية بعد ورود إشارات عن مكان وجود المجموعة المسلحة، وتأكدت صباح اليوم من مكان المختطف، موضحا أن وحدات من مركز شرطة القرضة وجهاز الدعم المركزى والكتيبة 116 التابعة للجيش والبحث الجنائى داهمت الموقع وحررت المختطف المصرى وكان معه مواطن ليبى الجنسية من سكان سبها كانت المجموعة تحتجزه انتظارا لفدية من ذويه، وألقت القبض على الخاطفين وعددهم أربعة.

وأوضح السائح أن المخطوفيْن فى حالة صحية مستقرة، ووقع نقلهم إلى مركز سبها الطبى للاطمئنان على صحتهما بعد التعذيب الذى تعرضا له على يد المسلحين، الذين اوضح انهم تحت التحقيق لدى الجهات المختصة فى مركز شرطة القرضة.