آلاف الروس يحيون الذكرى السنوية لزعيم المعارضة "نيمتسوف"

رويترز

احتشد آلاف الروس في وسط موسكو اليوم الأحد للمشاركة في مسيرة سنوية إحياء لذكرى زعيم المعارضة الروسي بوريس نيمتسوف الذي قُتل بالرصاص قرب الكرملين في عام 2015

ورفع المحتجون صورا للسياسي المقتول وساروا خلف لافتة كُتب عليها "تركنا روسيا للمحتالين وحان وقت استعادتها".

وقالت (وايت كاونتر)، وهي منظمة غير حكومية تحصي عدد المشاركين في المسيرات عبر بوابات كشف المعادن، إن نحو عشرة آلاف و600 شخص تجمعوا اليوم في ساحة على بعد نحو 1.5 كيلومتر شمالي الكرملين.

كما بدأت مظاهرة أخرى في مدينة سان بطرسبرج.

وكان نيمتسوف أحد أشد منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقُتل في عام 2015 أثناء سيره على جسر قرب الكرملين. وكان نيمتسوف (55 عاما) يعمل حينها على تقرير بشأن دور روسيا في الصراع بأوكرانيا.وأحدث قتله صدمة في دوائر المعارضة.

وفي عام 2017 قضت محكمة بسجن رجل لمدة 20 عاما لإدانته بقتل نيمتسوف كما أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 11 و19 عاما على أربعة آخرين أدينوا بالتواطؤ في الجريمة.