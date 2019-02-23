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وفاة اثنين وإصابة آخرين بسبب انهيار مصنع ألوميتال بالكوم الأخضر فى المنوفية

السبت، 23 فبراير 2019 08:48 م
وفاة اثنين وإصابة آخرين بسبب انهيار مصنع ألوميتال بالكوم الأخضر فى المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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توفى اثنان، وأصيب اثنان آخران فى انهيار مصنع ألوميتال بقرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير امن المنوفية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بانهيار مصنع للالوميتال بقرية الكوم الأخضر.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال، مدير إدارة الحماية المدنية للسيطرة على الواقعة ورفع الأنقاض.

ومن جانبه أكد الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف تحت إشراف شادى نبوى، مشرف عام إسعاف المحافظة ومزودين باسطوانات الأكسجين المحمولة لمساعدة المواطنين تحت الانقاض.

وأوضح عبدالحميد، إلى أنه تم استخراج جثتي كل من "فوزى السيد حميد"، 65 سنة، توفى متاثرا بتوقف عضلة القلب، و"نادر العربى النبوى"، 31 سنة متوفى متاثرا باصابته، كما تعرض اثنان من الأهالى للإغماء وتم نقلهم لتلقى العلاج.

وقال مدير إدارة الحماية المدنية أنه تم التأكد من عدم وجود أى مصابين أو ضحايا تحت الانقاض.


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