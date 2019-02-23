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وزير التموين: فحص تظلمات المحذوفين من البطاقات خلال 15 يوما

السبت، 23 فبراير 2019 01:28 م
وزير التموين: فحص تظلمات المحذوفين من البطاقات خلال 15 يوما الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة - تصوير حسن محمد
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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم وضع مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات على الموقع الإلكترونى، مع ذكر  سبب  عدم الاستحقاق.
 
وتابع وزير التموين: "فتح التظلمات لمن يرى أنه مستحقى الدعم ، كما سيتم كتابة عبارة "سيتم إيقاف البطاقة " على بون صرف السلع والخبز  لصاحب البطاقة، وذلك لحذف غير  المستحقين وفقا لمؤشرات الدخل والإنفاق.  
 
 
واضاف الدكتور  على المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، انه سيتم فتح التظلمات للمواطن الذى سيتم حذفة بناء على مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات، وأن التظلمات ستكون من خلال الموقع الإلكترونى، وسيتم فحصها خلال 15 يوما، ومن سيكون له الحق فى الدعم سيحصل عليه .
 
 
 
  
 
 

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