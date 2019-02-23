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وزير التعليم العالى: فترة عمل القمر الصناعى المصرى 11 عاما

السبت، 23 فبراير 2019 01:01 م
وزير التعليم العالى: فترة عمل القمر الصناعى المصرى 11 عاما الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى – عزوز الديب
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن القمر الصناعى يتجاوز وزنه الطن، مشيرا إلى أن القمر وصل إلى مداره فى حوالى ساعة و20 دقيقة، وعمره 11 عاما عمل، موضحا أن هناك بنية تحتية متميزة وكوادر مصرية متميزة، يعملون فى هيئة الاستشعار عن بعد، مشيرا إلى أن كل هذه الكوادر عملت بشكل متميز لإطلاق القمر الصناعى المصرى ايجيب سات.

 

وأضاف عبد الغفار، فى كلمته خلال مؤتمر إعلان تفاصيل إطلاق القمر الصناعى المصرى، أن أن القمر الصناعى له فوائد زراعية كبيرة، ويستخدم فى اكتشاف الأراضى الزراعية، ومتابعة المشروعات القومية، ومتابعة كل التعديات على الأراضى الزراعية بشكل دقيق، ويومى، وكذلك التغيرات المناخية، والموارد الطبيعية.

 

وتابع الوزير أن القمر الصناعى سيكون له دور كبير جدا فى الأبحاث العلمية، وكل ما يخص الاستشعار عن بعد، وكل الدراسات المتعقلة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع القمر بعد إطلاقه، وتسير الأمور بشكل جيد.

 

وأوضح أنه تم بذل جهة كبير جدا لاستضافة مصر وكالة الفضاء الأفريقية، مشيرا إلى أنه تم وضع اللوائح القانونية لاستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية فى عام 2016، مشيرا إلى أنه تم إقرار الإطار القانونى فى القاهرة عام 2018 وتم اعتماده، لتصبح مصر رسميا على طريق الاستضافة، مشيرا إلى أن مصر تستحق أن تقود القارة الإفريقية فى الفترة الحالية.


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وزير التعليم العالى

القمر الصناعى المصرى

الوكالة الافريقية




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