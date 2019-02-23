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وزير التعليم العالى: "ايجيبت سات A" جاء تعويضا عن القمر المفقود

السبت، 23 فبراير 2019 11:44 ص
وزير التعليم العالى: "ايجيبت سات A" جاء تعويضا عن القمر المفقود الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وائل ربيعى - عزوز الديب
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قال الدكتور خالد عبدالغفار،  وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن القمر الصناعى المصرى ايجيبت سات A، جاء تعويضا عن القمر المفقود ايجبت سات 2،  موضحا أن الجانب الروسي تحمل تكلفته كاملة التى بلغت 100 مليون دولار. 
 
وأضاف عبدالغفار،  خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده بمناسبة إطلاق مصر للقمر الفضائي ايجيبت سات A واستضافة مصر لوكالة الفضاء الافريقية اليوم السبت، أنه كانت هناك منافسة بين عدد من الدول على وكالة الفضاء الأفريقية،  موضحا أن اللجنة بعد الفحص لجميع الملفات، وافقت على ملف مصر. 
 
وتابع: الوزارة حددت موقعين لمقر استضافة الوكالة،  الأول دائم، وهو فى التجمع الخامس بمقر الوكالة الفضاء المصرية بطريق السويس،  والمؤقت قريب من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد. 
 
وأوضح أن دخول مصر في مجال الفضاء، سيفتح المجالات تجاه إيجاد تخصصات الفترة المقبلة في مجال الفضاء،  فضلا عن النظر فى عدد من المناهج التي تستخدم تكنولوجيا الفضاء في خدمة التنمية،  بالإضافة إلى أننا نعمل على استعادة الطيور المهاجرة من العلماء في شتى المجالات وبما فيهم الفضاء.
 
 
 

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