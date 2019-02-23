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نيفين إبراهيم سعدة تزور اليوم السابع وتلتقط صورة بجوار والدها بممر عظماء صاحبة الجلالة

السبت، 23 فبراير 2019 04:53 م
نيفين إبراهيم سعدة تزور اليوم السابع وتلتقط صورة بجوار والدها بممر عظماء صاحبة الجلالة نيفين إبراهيم سعدة
كتب سامى وهيب - تصوير حسن محمد
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استقبل اليوم السابع نيفين إبراهيم سعدة كريمة الكاتب الصحفى الكبير الراحل إبراهيم سعده ، حيث حرصت على زيارة مقر الجريدة واطلعت على دورة عمل صالة التحرير مبدية سعادتها بحسن الاستقبال.

 

وحرصت كريمة الكاتب الصحفى الكبير الراحل إبراهيم سعدة على التصوير بجوار صورة والدها فى ممر عظماء صاحبة الجلالة باليوم السابع.

 

 

يذكر أن الراحل إبراهيم سعدة، وافته المنية ديسمبر الماضى بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من دار الأخبار وأقيمت الصلاة على الجثمان بمسجد عمر مكرم، وانتقل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات.

نيفين إبراهيم سعدة (1)
 

 

نيفين إبراهيم سعدة (2)
 

 

نيفين إبراهيم سعدة (3)

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نيفين إبراهيم سعدة

إبراهيم سعدة

اليوم السابع

ممر عظماء صاحبة الجلالة باليوم السابع

اخبار مصر




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