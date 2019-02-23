ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فى السعودية

كتب وكالات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية ومرتفعات عسير، جازان والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالى والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.