video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 01:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

السبت، 23 فبراير 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب – محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.
 
 
 
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد؛ حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة. 
 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات، ومدن مصر: 
 
الصغرى العظمى
 
القاهرة 11 20
 
شبين الكوم 10 19
 
طنطا 10 19
 
دمنهور 09 19
 
الإسكندرية 09 19
 
بلطيم 08 19
 
مطروح 08 18
 
السلوم 07 18
 
سيوة 04 20
 
بورسعيد 11 18
 
دمياط 12 18
 
الزقازيق 09 19
 
الإسماعيلية 08 20
 
السويس 08 19
 
العريش 08 19
 
رفح 07 18
 
رأس سدر 10 20
 
نخل 02 18
 
نويبع 14 21
 
طابا 12 18
 
كاترين 01- 13
 
الطور 12 21
 
شرم الشيخ 14 23
 
الغردقة 13 22
 
مرسى علم 13 21
 
الفيوم 10 20
 
بنى سويف 09 20
 
المنيا 07 20
 
أسيوط 06 20
 
سوهاج 07 21
 
قنا 08 23
 
الأقصر 08 24
 
أسوان 10 24
 
أبوسمبل 11 23
 
الوادي الجديد 06 23
 
الشلاتين 14 25
 
ابو رماد 14 24
 
راس حدربة 15 24
 
حلايب 16 24
 
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن، والعواصم العربية، والعالمية فهي كالتالي:
 
 
الصغرى العظمى
 
مكة المكرمة 21 31
 
المدينة 13 26
 
الرياض 13 27
 
المنامة 07 19
 
أبوظبى 19 26
 
الدوحة 18 23
 
الكويت 11 22
 
دمشق 02 12
 
بيروت 12 17
 
عمان 03 12
 
القدس 04 12
 
غزة 10 18
 
بغداد 10 19
 
مسقط 21 25
 
صنعاء 10 25
 
الخرطوم 20 33
 
طرابلس 11 17
 
تونس 07 17
 
الجزائر 07 16
 
الرباط 09 23
 
نواكشوط 16 32
 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
 
 
الصغرى العظمى
 
أنقرة 01 11
 
إسطنبول 03 12
 
إسلام آباد 09 19
 
نيودلهي 10 22
 
جاكرتا 25 32
 
بكين 02- 11
 
كوالامبور 23 34
 
طوكيو 06 12
 
أثينا 06 15
 
روما 04 14
 
باريس 03 16
 
مدريد 04 16
 
برلين 03- 06
 
لندن 04 14
 
مونتريال 10- 08-
 
موسكو 04- 05-
 
نيويورك 01 04
 
واشنطن 03 05
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

طقس الـ72 ساعة المقبلة مستقر وتحذيرات من الشبورة.. أمطار على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحرى غدا.. الأرصاد: ستكون خفيفة لمتوسطة وغير مؤثرة ولا أمطار بالقاهرة.. وتكشف: استقرار بحركة الملاحة ودرجات الحرارة

درجات الحرارة

الارصاد الجوية

اخبار مصر

مصر اليوم

الطقس




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظورة بميناء بورسعيد

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظورة بميناء بورسعيد

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة