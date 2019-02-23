نادى النيابة الإدارية يوقع اليوم بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان

كتب عبد الله محمود

يوقع المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، لتيسير حصول مستشارى النيابة الإدارية على درجات الماجستير والدكتوراه المتخصصة، فى حقوق الملكية الفكرية من المعهد القومى للملكية الفكرية، برئاسة الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد التابع للجامعة.

وصرح المستشار معتز الهلالى، رئيس اللجنة العلمية و الثقافية، بأن مجالات التعاون مع المعهد تشمل أيضا تقديم المساعدة اللازمة فى مجال التدريب، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل فى كل مجالات تطبيق، وإنفاذ القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية، فى مختلف مجالات الملكية الفكرية، بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة التى تهم الطرفين.

وأضاف الهلالى، أن التعاون أيضا سيشمل مجالات التعاون التنظيم مجالات التعاون المشترك فى برامج التدريب فى مجال الملكية الفكرية، وتبادل خبرات الكوادر المختلفة لدى الطرفين، وتنظيم المؤتمرات، وورش العمل والفعاليات المشتركة، التى لها علاقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتبادل الدوريات والنشرات والإصدارات المختلفة، وتنظيم دورات تدريبية فى مجال الملكية الفكرية لمستشارى النيابة الإدارية .

وأشار رئيس اللجنة العلمية و الثقافية، إلى أن ذلكم التعاون يأت إيمانا من نادى مستشارى النيابة الإدارية بمصر بدوره التنويري، وفى ضوء خطة اللجنة العلمية والثقافية بالنادى، وذلك لرفع المستوى العلمى لمستشارى النيابة الإدارية.