موجز 6.. حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان وزير التموين حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم، فضلا عن إعلان إلغاء بند الـ8 سنوات فى عمومية اتحاد الكرة.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

أفاد التليفزيون المصرى فى نبأ عاجل له أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين يصل مطار شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية، ويستقبله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن الرئيس السوداني عمر البشير يعين محمد طاهر رئيسا لمجلس الوزراء.

أفاد التليفزيون المصرى فى نبأ عاجل له أن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وصل مطار شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية.

أعلن الجيش النيجيري تعرض أحد مواقعه العسكرية بولاية (يوبي) شمالي البلاد لهجوم في وقت سابق اليوم،السبت، الذي يشهد عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية بالبلاد.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشاركة طلاب مراحل ما قبل التعليم الجامعى مشاركة تضامنية قيمتها خمسة جنيهات، وذلك لصالح صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا ومصابى ومفقودى العمليات الحربية والأمنية، وذلك بدءًا من العام الدراسى المقبل 2019 – 2020، وذلك إيمانًا بحجم وقيمة تضحيات الشهداء والمصابين من قوات الجيش والشرطة لحماية الوطن وتأمين المصريين، وعملًا بدورها التربوى والتعليمى.

أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن الرئيس السودانى عمر البشير يعين الفريق أول عوض بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الرومانى "كلاوس يوهانيس" وجه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة رومانيا فى القريب العاجل.

حذر ثلاثة وزراء من حزب المحافظين البريطاني الحاكم، اليوم ،السبت، لأول مرة بشكل علني من الانشقاق عن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في حال عدم تصويت مجلس العموم البريطاني بالموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في وقت لاحق من الأسبوع الجارى.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى العاهل السعودى الملك بن سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين فور وصوله مطار شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية.

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 28 فبراير لاستكمال سماع أقوال اللواء عادل عزب.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بشرم الشيخ اكلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا.

قال اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة ، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بطره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إن الشهيد محمد مبروك ضبط وثيقة بخط مرسى أثناء اعتقاله بها بند يشير لدخول إسرائيل لسيناء.

افتتحت كلارا دوستالوفا، وزيرة التنمية الإقليمية والسياحة التشيكية، وسفير مصر في جمهورية التشيك سعيد هندام، جناح مصر فى معرض براج الدولى للسياحة "هوليداى وورلد" لعام 2019، حيث شاركت وزارة السياحة المصرية من خلال المكتب السياحى المصرى فى براج بجناح بلغ مساحته 60 متراً مربعاً، وكان فى استقبال العارضين كل من المستشار راني محيى الدين، والمستشار السياحى محمد عبد اللطيف الذى أشرف على تصاميم الجناح الذى كان محل تقدير جميع الوكالات السياحية من مختلف الدول المشاركة.

رفضت محكمة النقض، اليوم، السبت، طعون 3 متهمين على حكم السجن المؤبد ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم السبت على مواد الإصدار من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه سيتم إضافة المواليد على بطاقات التموين بعد الانتهاء مباشرة من حذف غير المستحقين .

أرست المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكها فى قبول الطعن المقام من شركتى "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعى، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم القاضى بوقف نشاطهما، ووقف عملهما فى مصر، والتى قضت منذ قليل بعدم قبول الدعوى الأصلية المقامة من سائقى التاكسى الأبيض لزوال شرط المصلحة .

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين من دعم البطاقات، سيتم تطبيقها نهاية الأسبوع الجارى، لها بعض المؤشرات، منها، من يمتلك سيارة فارهة أو من هم بالوظائف العليا وما زال فى الخدمة، مثل رئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس الإدارة أو رئيس الشركة قائلا: "ممكن يكون محافظ سابق أو وزير على المعاش وليس له دخل تانى ومن المستفيدين"، لافتا إلى أن هناك أكثر من مؤشر لحذف غير المستحقين، وأن الحذف يتم على مراحل.

توقعت شعبة الخضروات والفاكهة انخفاض أسعار 6 حاصلات زراعية بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بالتزامن مع التحسن الملحوظ فى حالة الطقس.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، بمعاقبة الفنان طارق النهرى و9 آخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمتهم بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن من مؤشرات حذف غير المستحقين من دعم البطاقات، استهلاك الكهرباء فوق 1000 كيلو وات شهريا ويتم حساب متوسط استهلاك العام وكذلك استهلاك المحمول اكثر من 1000 جنيه شهريا وكذلك من له أبناء فى المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا فى لتعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014 أو كذلك الوظائف للعليا وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة .

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد ألو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول الطعون المقامة من شركتى "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعى، وقضت بإلغاء الحكم الصادر بوقف نشاطهما، ووقف عملهما فى مصر، واستمرار عملهما فى مصر .

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بكافة قطاعاتها، حيث استهدفت الأسواق ونجحت في ضبط 6970 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 92 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 4893 إسطوانة بوتاجاز، وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 381757 لتر.

أكد اللواء رزق على مصطفى، رئيس هيئة النقل العام، على أنه بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بشأن تعزيز خدمات النقل العام بمناطق حلوان والمعصرة وطرة والمعادى وربطها بمناطق وسط المدينة فقد تم تشغيل خط أتوبيس جديد تحت رقم 1153 اعتبارا من اليوم السبت.

فرضت الجهات الأمنية إجراءات أمنية مشددة فى محيط ملعب برج العرب بالإسكندرية الذى يستضيف المواجهة التى ستجمع الإسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى المقرر انطلاقها بعد قليل بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة والتى حضرها 152 نادى فى غياب الأهلى والزمالك والمنعقدة بأحد فنادق 6 أكتوبر لتعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية.

علق مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلي المعار إلى فريق أحد السعودى، على أزمته مع ناديه الجديد بسبب التقرير الطبي الذى أكد صعوبة استكمال النجم المصرى مشواره مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالى بسبب الإصابة.

أعلن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق التى تتوجه اليوم، السبت، إلى الغردقة للمبيت استعداداً لمواجهة الجونة التى تقام عصر غد، الأحد، فى الجولة الـ24 ببطولة الدورى العام.

تقرر ظهور الزمالك بزيه التقليدى فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، فى المباراة المقرر لها غداً الأحد، على ملعب برج العرب فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة والذى تبدأ فيه الامتحانات 9يونيو المقبل وتنتهى 1 يوليو، طالب، طلاب الثانوية العامة تعديل الجدول، مؤكدين عدم راضهم على ترتيب المواد داخل الجدول.

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، غدا، الأحد.

فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، ملف قرارات العدادات الجزافية، وأثر ذلك على قيمة فواتير المشتركين، فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والذى أكد حرص الوزارة تحويل عدادات الكهرباء إلى مسبوقة الدفع أو الذكية، وذلك لدورها فى تقليل الأخطاء وتطوير الأداء، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً تركيب 250 ألف عداد ذكى، ضمن خطة تغيير العدادات القديمة.

توقعت شعبة الخضروات والفاكهة انخفاض أسعار 6 حاصلات زراعية بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 % خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بالتزامن مع التحسن الملحوظ فى حالة الطقس.

مجموعات قتالية وتشكيلات أمنية وضباط للعمليات الخاصة، يداهمون 77 بؤرة إجرامية على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعى الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر الاحتياجات، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

وسط إجراءات أمن مشددة قررت اليوم، السبت، محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى محمد عبد الحليم، إحالة الراهبين أشعياء المقارى و فلتاؤوس المقارى المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادى النطرون إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وحددت المحكمة جلسة يوم 24 أبريل المقبل للنطق بالحكم.