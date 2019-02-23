مقتل شخصين ببلدة فنزويلية قرب البرازيل في اشتباكات بسبب المساعدات

رويترز

قال طبيب فنزويلى إن شخصين قتلا اليوم السبت في بلدة سانتا إيلينا دي أورين الفنزويلية في اشتباكات مع قوات الأمن بشأن خطة المعارضة لإدخال مساعدات من البرازيل.

ويعمل الطبيب بالمستشفى الذي نقل إليه الشخصان.

وكان قد أظهر تسجيل فيديو لكاميرا أمنية أرسله مصدر بالحكومة الكولومبية اليوم السبت أن الجيش الفنزويلي استخدام الغاز المسيل للدموع ضد متطوعين يفرغون حمولة مساعدات على جسر فرانسيسكو دي باولا على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا.