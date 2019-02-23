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مصرع شاب تحت عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى المنوفية

السبت، 23 فبراير 2019 10:38 ص
مصرع شاب تحت عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى المنوفية قطار-ارشيفيه
المنوفية _محمد فتحى
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لقى شاب مصرعه بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك تحت عجلات القطار حال مرور على شريط السكة الحديد، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من مصرع سامر محمد 18 عاما ومقيم بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك تحت عجلات القطار حال مرور على شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة ، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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