مستشار سابق لحملة ترامب: تحقيق مولر سيوفر "خارطة طريق" لعزل الرئيس

كتبت: إنجى مجدى

قال مستشار سابق للحملة الانتخابية، للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه يعتقد أن تحقيق المحقق الخاص روبرت مويلر سيوفر لمجلس النواب "خريطة طريق" للعزل.

وبحسب مجلة نيوزويك، السبت، قال سام نونبرج، الناشط المحافظ والمستشار السياسى لحملة ترامب فى 2016، فى مقابلة مع تليفزيون "لا أستطيع أن أتخيل أن المحقق الخاص لن يطلق شيئًا يضع الاساس لخريطة طريق لمجلس النواب للتحقيق فى مؤامرة والتعامل معها كمسألة سياسية".

ومضى نوبيرج ليؤكد أنه على الرغم من أن التحقيق الذى أجراه مولر فى التدخل الروسى فى انتخابات عام 2016 والتواطؤ المحتمل مع حملة ترامب، قد لا يؤدى إلى توجيه تهم جنائية، فإن التقرير النهائى قد يوفر أساسًا لفتح الباب امام إجراءات العزل. وعاد مسئول حملة ترامب السابق، وأوضح أن تقرير مولر يمكن أن يؤدى إلى نتيجة سياسية: العزل، الذى تقرره الأصوات أولاً فى مجلس النواب ثم فى مجلس الشيوخ.

ويستعد مسئولو وزارة العدل الأمريكية لإنهاء تحقيق استمر لما يقرب عامين، يجريه المحقق الخاص روبرت مولر فى مزاعم التدخل الروسى. ورجحت مصادر تحدثت لصحيفة واشنطن بوست أن يصدر تقرير سرى بهذا الشأن فى غضون أيام. وقال مصدر مطلع على الأمر إن مولر قد يقوم بتسليم تقريره إلى وزير العدل وليام بار الأسبوع القادم.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن التحقيق أنهك واشنطن منذ بدئه فى مايو عام 2017، ويبدو أنه أوشك على الانتهاء، وهو الأمر الذى من شأنه أن يرسل موجات صادمة جديدة فى النظام السياسى الأمريكى.

ويتوجب على مولر تقديم تفسير إلى وزير العدل عن سبب قراره توجيه الاتهام لأشخاص بعينهم، إلى جانب كشفه عن هوية الأشخاص الآخرين الذين أجرى معهم تحقيقات، وسبب عدم توجيه الاتهام لهم، ثم يقدم وزير العدل تقريرا بشأن التحقيق إلى الكونجرس الأمريكى.